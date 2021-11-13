Бэйл проведёт свой 100 матч за сборную Уэльса

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл уже сегодня в очередной раз впишет свое имя в историю сборной своей страны, Уэльса. Игрок попал в стартовый состав национальной команды на матч с Беларусью, который станет для него уже сотым на международном уровне.

К тому же, Бэйл является лишь вторым футболистом, которому удавалось достичь подобного показателя. Больше него за Уэльс сыграл лишь Крис Гюнтер, на счету которого 106 поединков.

Соответственно, уже в скором времени Бэйл может стать абсолютным рекордсменом. Напомним, что на днях появлялась информация о том, как валлиец в свое время отказался выступать за сборную Англии.