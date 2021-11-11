Мертенс не согласен, что «золотое время» сборной Бельгии уже прошло

Форвард «Наполи» и сборной Бельгии Дринс Мертенс заявил, что он категорически не согласен с мнением, согласно которому национальная команда его страны уже пережила свои лучшие времена.

Футболист считает, что смена поколений подарит Бельгии еще одну очень сильную сборную, которая как и раньше будет претендовать на высокие места на континентальных и мировых турнирах.

«Прекратите говорить, что чемпионат мира в Катаре – это наш последний шанс что-то выиграть. Возможно, это можно сказать про меня, но не недооценивайте школу отечественного футбола. Здесь есть много талантов», - приводит слова Мертенса сетевое издание Football Italia.