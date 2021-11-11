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Чемпионат мира по футболу 2022

Мертенс не согласен, что «золотое время» сборной Бельгии уже прошло

11 Ноября 2021 • 18:29 Комментировать (2)
Бельгия
...
Эстония
1.03 17.00 45.00
13.11 22:45

Форвард «Наполи» и сборной Бельгии Дринс Мертенс заявил, что он категорически не согласен с мнением, согласно которому национальная команда его страны уже пережила свои лучшие времена.

Футболист считает, что смена поколений подарит Бельгии еще одну очень сильную сборную, которая как и раньше будет претендовать на высокие места на континентальных и мировых турнирах.

«Прекратите говорить, что чемпионат мира в Катаре – это наш последний шанс что-то выиграть. Возможно, это можно сказать про меня, но не недооценивайте школу отечественного футбола. Здесь есть много талантов», - приводит слова Мертенса сетевое издание Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Дрис Мертенс
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
11 Ноября 2021 в 19:02
Ну такой сильный состав у бельгийцев вряд ли скоро появится после Катара. Главная беда не в игроках бельгийцев а в их тренере. Мне кажется он мало соответствует занимаемой должности.
АнтиУкр
11 Ноября 2021 в 18:35
Не только время сб. Бельгии уходит ,но и самого Мертенса. Омолаживать состав надо ,очень возрастная команда.
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