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Чемпионат мира по футболу 2022

Карраско прокомментировал выход сборной Бельгии на чемпионат мира

14 Ноября 2021 • 11:33 Комментировать
Бельгия
3:1
Эстония
окончен

Вингер сборной Бельгии Янник Феррейра-Карраско пообщался с журналистами после встречи с командой Эстонии в квалификации ЧМ-2022. «Красные дьяволы» выиграли со счетом 3:1 и пробились на мундиаль в Катаре.

«Очень радостно о того, что мы пробились на чемпионат мира при своих болельщиках. Мы преодолели непростой период после Лиги наций. Команда счастлива отпраздновать успех с людьми, которые нас поддерживают», - цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

В последнем матче отборочного цикла бельгийцы на выезде встретятся с валлийцами.

Мундиаль пройдет в ноябре-декабре следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Янник Феррейра Карраско
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