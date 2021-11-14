Карраско прокомментировал выход сборной Бельгии на чемпионат мира

Вингер сборной Бельгии Янник Феррейра-Карраско пообщался с журналистами после встречи с командой Эстонии в квалификации ЧМ-2022. «Красные дьяволы» выиграли со счетом 3:1 и пробились на мундиаль в Катаре.

«Очень радостно о того, что мы пробились на чемпионат мира при своих болельщиках. Мы преодолели непростой период после Лиги наций. Команда счастлива отпраздновать успех с людьми, которые нас поддерживают», - цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

В последнем матче отборочного цикла бельгийцы на выезде встретятся с валлийцами.

Мундиаль пройдет в ноябре-декабре следующего года.