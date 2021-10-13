Кейн прервал 15-матчевую голевую серию в квалификационных играх

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в поединке отбора к чемпионату мира против Венгрии не сумел отличиться результативным действием. Тем самым форвард прервал свою продолжительную голевую серию в матчах квалификации Евро/чемпионата мира.

По информации Opta Sports, поединок против венгров на «Уэмбли» (1:1) стал для 28-летнего английского голеадора первым за 4 года, в котором ему не удалось отличиться в рамках квалификации к двум главным международным турнирам. Серия Кейна насчитывала 15 игр.

Отметим, что голевая засуха Гарри Кейна распространилась и на матчи английской Премьер-лиги. В шести поединках чемпионата лидер «Тоттенхэма» не забил пока ни разу.