Маунт - о борьбе за «Золотой мяч»: «Увидеть себя в окружении таких имен - это просто мечта»

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт на пресс-конференции перед матчем с Венгрией ответил на вопрос о попадании в список претендентов на получение «Золотого мяча».

- Невероятные ощущения. Я увидел этот список после того, как о нем узнали все вокруг. Увидеть себя в окружении таких имен - это просто мечта. За годы усердного труда всё воздаётся, это только начало, - заявил 22-летний футболист.

В текущем сезоне Маунт провел 8 официальных матчей в составе «Челси» и отметился одной результативной передачей.

Во вторник англичане могут де-факто оформить завоевание первого места в группе I квалификации чемпионата мира.