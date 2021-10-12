​Саутгейт анонсировал переговоры по новому контракту

Гарет Саутгейт в ближайшее время обсудит с Футбольной ассоциацией Англии новый контракт. Об этом рассказал сам тренер.

«Моя приоритетная задача прямо сейчас – вывести сборную Англии на чемпионат мира в Катар. Мы проведём переговоры о новом контракте в ближайшие несколько недель», - слова Саутгейта приводит Sky Sports на своём сайте.

Отметим, что под руководством Гарета Саутгейта сборная Англии дошла до полуфинала на чемпионате мира 2018 года и до финала на чемпионате Европы 2020 года.

Действующий контракт Гарета Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до конца 2022 календарного года.