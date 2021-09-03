Аргентина отпраздновала гостевую победу над Венесуэлой

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Аргентины на выезде встречалась с командой Венесуэлы. В поединке, состоявшемся в Каракасе, была зафиксирована победа «альбиселесте» со счетом 3:1.

В составе гостей голами отличились Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа и Анхель Корреа. За хозяев мяч престижа с 11-метровой отметки забил Сотельдо.

Благодаря победе аргентинцы набрали 15 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.