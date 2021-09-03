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Чемпионат мира 2022

Аргентина отпраздновала гостевую победу над Венесуэлой

03 Сентября 2021 • 08:09 Комментировать
Венесуэла
1:3
Аргентина
окончен

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Аргентины на выезде встречалась с командой Венесуэлы. В поединке, состоявшемся в Каракасе, была зафиксирована победа «альбиселесте» со счетом 3:1.

В составе гостей голами отличились Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа и Анхель Корреа. За хозяев мяч престижа с 11-метровой отметки забил Сотельдо.

Благодаря победе аргентинцы набрали 15 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.

Протокол игры  
Венесуэла 1:3 Аргентина
    45' Мартинес Лаутаро (0:1)
    71' Корреа Хоакин (0:2)
    74' Корреа Анхель (0:3)
(1:3) Сотельдо Йеферсон 90'    
Фариньес Вилькер Гонсалес Александр   67' (Уртадо Хан (   67'   79') Феррареси Науэль Веласкес Хосе   25' (Мартинес Луис (   25'   32') Саварино Джефферсон   46' (Каррильо Даниэль II (   46') Сотельдо Йеферсон   45' Мартинес Хосе Андрес Ринкон Томас Гонсалес Оскар II Мартинес Хосеф   67' (Эрнандес Рональд (   67') Рамирес Эрик   35' (Вильянуэва Микель (   35')
Запасные: Ромо Рафаэль Отеро Ромуло Кастильо Эдсон Морено Хуниор Мурильо Джон Варгас Фредди Гратероль Хоэль
Мартинес Эмилиано Молина Науэль Песселья Херман Отаменди Николас Акунья Маркос Ло Чельсо Джовани   63' (Корреа Хоакин (   63') Де Пауль Родриго   76' (Паласиос Эксекиэль (   76') Гидо Родригес   79' (Дибала Пауло (   79') Ди Мария Анхель   62' (Корреа Анхель (   62') Мартинес Лаутаро   75' (Гомес Алехандро (   75') Месси Лионель
Запасные: Монтьель Гонсало Домингес Николас Гонсалес Николас Мартинес Лукас II Тальяфико Николас Рульи Херонимо Муссо Хуан
03 сентября.

 

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