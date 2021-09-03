Аргентина отпраздновала гостевую победу над Венесуэлой

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Аргентины на выезде встречалась с командой Венесуэлы. В поединке, состоявшемся в Каракасе, была зафиксирована победа «альбиселесте» со счетом 3:1.
В составе гостей голами отличились Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа и Анхель Корреа. За хозяев мяч престижа с 11-метровой отметки забил Сотельдо.
Благодаря победе аргентинцы набрали 15 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.
Протокол игры
|45' Мартинес Лаутаро (0:1)
|71' Корреа Хоакин (0:2)
|74' Корреа Анхель (0:3)
|(1:3) Сотельдо Йеферсон 90'
Фариньес Вилькер • Гонсалес Александр 67' ( Уртадо Хан ( 67' ) • 79'Феррареси Науэль • Веласкес Хосе 25' ( Мартинес Луис ( 25' ) • 32'Саварино Джефферсон 46' ( Каррильо Даниэль II ( 46') • Сотельдо Йеферсон • 45'Мартинес Хосе Андрес • Ринкон Томас • Гонсалес Оскар II • Мартинес Хосеф 67' ( Эрнандес Рональд ( 67') • Рамирес Эрик 35' ( Вильянуэва Микель ( 35')
Запасные: Ромо Рафаэль • Отеро Ромуло • Кастильо Эдсон • Морено Хуниор • Мурильо Джон • Варгас Фредди • Гратероль Хоэль
Мартинес Эмилиано • Молина Науэль • Песселья Херман • Отаменди Николас • Акунья Маркос • Ло Чельсо Джовани 63' ( Корреа Хоакин ( 63') • Де Пауль Родриго 76' ( Паласиос Эксекиэль ( 76') • Гидо Родригес 79' ( Дибала Пауло ( 79') • Ди Мария Анхель 62' ( Корреа Анхель ( 62') • Мартинес Лаутаро 75' ( Гомес Алехандро ( 75') • Месси Лионель
Запасные: Монтьель Гонсало • Домингес Николас • Гонсалес Николас • Мартинес Лукас II • Тальяфико Николас • Рульи Херонимо • Муссо Хуан
03 сентября.