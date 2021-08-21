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Чемпионат мира 2022

Сборная Венесуэлы потеряла главного тренера из-за задолженности по зарплате

21 Августа 2021 • 10:13 Комментировать
Венесуэла
...
Аргентина
03.09 03:00
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Пресс-служба федерации футбола Венесуэла объявила о том, что наставник сборной Жозе Пезейру подал в отставку.

Местные СМИ сообщают, что такое решение в первую очередь связанно с задолженностью по зарплате. Португалец вместе со своим тренерским штабом уже долгое время не получает указанную в контракте сумму денег. Пока неизвестно, будет ли Перейру обращаться в судебные инстанции.

Сообщается, что имя нового главного тренера будет названо уже в ближайшее время. Напомним, что текущим летом Венесуэла провалила Кубок Америки, заняв последнюю строчку в своей группе. В отборе же на чемпионат мира венесуэльцы тоже не блещут, находясь в нижней части таблицы.  


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Евро-Футбол.Ру,
Венесуэла Жозе Перейру
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