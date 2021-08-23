Месси получил вызов в сборную Аргентины на ближайшие матчи

Стал известен список игроков сборной Аргентины, которые примут участие в ближайших матчах квалификации чемпионата мира. Напомним, что им предстоит сыграть со сборными Венесуэлы (3 сентября), Бразилии (5 сентября) и Боливии (10 сентября).

Отметим, что в заявке, помимо остальных, оказался новичок «ПСЖ» Лионель Месси. Также в списке нашлось место нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, который пропустил недавний Кубок Америки.

Напомним, что после шести туров сборная Аргентины имеет в своём активе 12 очков, и находится на втором месте в турнирной таблице, которое гарантирует выход на чемпионат мира. Лидирует сборная Бразилии, у которой 18 очков после шести матчей.