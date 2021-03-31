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Дешам рассказал о травме Марсьяля

31 Марта 2021, 11:18,

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о состоянии форварда Антони Марсьяля, получившего повреждение по ходу поединка против Казахстана (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«У Антони небольшие проблемы с коленом. Травма несерьезного характера. Пока неизвестно, сможет ли он принять участие во встрече против Боснии и Герцеговины», - передает слова тренера портал Goal.

Матч Босния и Герцеговина - Франция состоится сегодня, 31-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дидье Дешам, Антони Марсьяль
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