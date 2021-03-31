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Гризманн подарил Франции победу над Боснией и Герцеговиной

31 Марта 2021, 23:39,

Сборная Франции добилась минимального успеха в игре против Боснии и Герцеговины.

 

Протокол игры  
Босния и Герцеговина 0:1 Франция
  60' Гризманн Антуан (0:1)
Шехич Ибрагим Ахмедходжич Анел Хаджикадунич Деннис   15' Саничанин Синиша   53' Тодорович Дарко   77' (Стеванович Мирослав (   77') Хаджиахметович Амир   69' Пьянич Миралем Цимирот Гойко   86' (Гояк Амер (   86') Колашинац Сеад Джеко Эдин Крунич Раде   86' (Превляк Смаил (   86')
Запасные: Чивич Эльдар Пирич Кенан Дулевич Харис Лончар Стьепан Рахманович Амер Михоевич Марко Менало Лука Ципетич Бранимир Василь Никола
Льорис Уго Павар Бенджамин Варан Рафаэль   51' Кимпембе Преснел Эрнандес Люка Коман Кингсли   59' (Жиру Оливье (   59') Погба Поль   79' Рабио Адриен Лемар Тома   66'   90' (Сиссоко Мусса (   90') Гризманн Антуан Мбаппе Килиан
Запасные: Дембеле Усман Н'Домбеле Тангай Зума Курт Ленгле Клеман Меньян Майк Манданда Стив Дюбуа Лео Динь Люка Менди Ферлан Бен-Йеддер Виссам
31 марта. Стадион "Грбавица".

Действующий чемпион мира попал, прямо скажем, в не самую сложную группу. Но даже тут французы сумели потерять очки. Вообще такое случается парадоксально часто в текущем отборочном цикле. Ошибаются практически все сборные. Франция потеряла два очка в игре с Украиной, но после этого спокойно переиграла Казахстан в режиме лайт.

В третьем туре подопечные Дидье Дешама отправились в Боснию и Герцеговину. Местная команда провела только одну игру против Финляндии, которая завершилась со счётом 2:2. Французский специалист понимал, что в игре с боснийцами очки терять нельзя, поэтому выпустил самый что ни на есть боевой состав с Мбаппе, Гризманном, Погба и другими топ-футболистами. Разве что Усману Дембеле не нашлось место в старте, хотя в игре с Казахстаном он отличился. У боснийцев всё внимание было приковано, конечно же, к Эдину Джеко и Миралему Пьяничу.

Вполне ожидаемо, что сборная Франции сразу же показала, что именно она является фаворитом поединка. Подопечные Дешама тотально завладели мячом и ничего не позволяли делать боснийцам. На девятой минуте Комана вывели на ударную позицию, однако Кингсли не сумел нормально обработать мяч и соответственно пробить.

Практически тут же Мбаппе вновь увидел подключение Комана, и в этот раз игрок «Баварии» нанёс удар головой, Шехич справился с этой угрозой. Давление не ворота боснийской сборной нарастало с каждой минутой. Гризманн в привычной ему манере пробивал низом, но опытнейший Шехич среагировал и на этот выстрел. Затем уже Лемар попытал счастье неплохим ударом метров с пятнадцати, но и он не попал в цель.

К тридцатой минуте инициатива перешла к хозяевам, и уже Льорису пришлось выручать свою сборную. Сначала он отразил удар Тодоровича, а затем справился с ударом головой от Ахмедходжича. Несмотря на большое количество моментов, до перерыва голов болельщики так и не увидели.

Во втором тайме французы прибавили в скорости, к чему боснийцы оказались явно не готовы. Шехич всё также выручал в сложнейших эпизодах, но гол, что называется, зрел. Он случился на шестидесятой минуте. Рабьо сделал ювелирную навесную передачу с фланга, а Гризманн избавился от опеки соперников и пробил головой точно в уголок. Тут же и Шехич не спас.

Французы понимали, что боснийцы очень опасный соперник и расслабляться никак нельзя. Подопечные Дешама не стали отдавать инициативу, а грамотно довели всё до победного конца.

Этот успех позволил Франции спокойно закрепиться на первом месте. Борьба тут будет только за вторую строчку.
Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
Теги: Сборная Франции, Сборная Боснии И Герцеговины
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