Гризманн подарил Франции победу над Боснией и Герцеговиной

Сборная Франции добилась минимального успеха в игре против Боснии и Герцеговины.

Действующий чемпион мира попал, прямо скажем, в не самую сложную группу. Но даже тут французы сумели потерять очки. Вообще такое случается парадоксально часто в текущем отборочном цикле. Ошибаются практически все сборные. Франция потеряла два очка в игре с Украиной, но после этого спокойно переиграла Казахстан в режиме лайт.

В третьем туре подопечные Дидье Дешама отправились в Боснию и Герцеговину. Местная команда провела только одну игру против Финляндии, которая завершилась со счётом 2:2. Французский специалист понимал, что в игре с боснийцами очки терять нельзя, поэтому выпустил самый что ни на есть боевой состав с Мбаппе, Гризманном, Погба и другими топ-футболистами. Разве что Усману Дембеле не нашлось место в старте, хотя в игре с Казахстаном он отличился. У боснийцев всё внимание было приковано, конечно же, к Эдину Джеко и Миралему Пьяничу.

Вполне ожидаемо, что сборная Франции сразу же показала, что именно она является фаворитом поединка. Подопечные Дешама тотально завладели мячом и ничего не позволяли делать боснийцам. На девятой минуте Комана вывели на ударную позицию, однако Кингсли не сумел нормально обработать мяч и соответственно пробить.

Практически тут же Мбаппе вновь увидел подключение Комана, и в этот раз игрок «Баварии» нанёс удар головой, Шехич справился с этой угрозой. Давление не ворота боснийской сборной нарастало с каждой минутой. Гризманн в привычной ему манере пробивал низом, но опытнейший Шехич среагировал и на этот выстрел. Затем уже Лемар попытал счастье неплохим ударом метров с пятнадцати, но и он не попал в цель.

К тридцатой минуте инициатива перешла к хозяевам, и уже Льорису пришлось выручать свою сборную. Сначала он отразил удар Тодоровича, а затем справился с ударом головой от Ахмедходжича. Несмотря на большое количество моментов, до перерыва голов болельщики так и не увидели.

Во втором тайме французы прибавили в скорости, к чему боснийцы оказались явно не готовы. Шехич всё также выручал в сложнейших эпизодах, но гол, что называется, зрел. Он случился на шестидесятой минуте. Рабьо сделал ювелирную навесную передачу с фланга, а Гризманн избавился от опеки соперников и пробил головой точно в уголок. Тут же и Шехич не спас.

Французы понимали, что боснийцы очень опасный соперник и расслабляться никак нельзя. Подопечные Дешама не стали отдавать инициативу, а грамотно довели всё до победного конца.

Этот успех позволил Франции спокойно закрепиться на первом месте. Борьба тут будет только за вторую строчку.