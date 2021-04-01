Гризманн обогнал Трезеге по голам за сборную Франции

В третьем туре отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Франции на выезде встречалась с командой Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась минимальной победой «трёхцветных» со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн. Этот гол стал для него 35-м в составе национальной команды. Гризманн обогнал по данному показателю Давида Трезеге, на счету которого 34 забитых мяча.

Ближайшей целью Антуана является Мишель Платини, забивший в составе сборной Франции 41 гол. Далее располагаются Оливье Жиру (44) и Тьерри Анри (51).