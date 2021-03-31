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​Дешам: «Мбаппе не может быть доволен собой»

31 Марта 2021, 19:40,

Наставник французской сборной Дидье Дешам сказал несколько слов по поводу форварда команды Килиана Мбаппе.

В двух мартовских матчах против Украины (1:1) и Казахстана (2:0) Мбаппе не забивал. В последнем случае талантливый форвард не реализовал одиннадцатиметровый.

«Мбаппе не может быть доволен своей игрой в прошедших матчах», - приводит слова Дешама Goal.com. «Ему было не очень комфортно на поле в первой игре [против Украины]. В матче с Казахстаном Килиан сыграл лучше и имел моменты. Конечно, он хочет забивать больше голов.

Повлиял ли на Мбаппе незабитый пенальти? Нет, я так не думаю. Промахи случаются со всеми».  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Сборная Франции, Килиан Мбаппе
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