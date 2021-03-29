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Ибрагимович жёстко ответил на критику со стороны шведского хоккеиста

29 Марта 2021, 20:37,

Форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович вступил в очередной конфликт. Известный  в прошлом шведский хоккеист Бёрье Сальминг в интервью Aftonbladet заявил: «Мне не нравится стиль Златана, его поведение и слова, когда он не получает желаемого. Всегда добиваться своего не получится, а когда так происходит, нужно проявлять уважение к другим. Ему нельзя так себя вести только потому, что он лучше других играет в футбол».

- Я слышал, что Бёрье Сальминг открыл свой рот и сказал что-то о моем поведении на поле, но если ты не знаком с кем-то, не стоит открывать свой рот, - ответил Ибрагимович. - Если ты получал шайбой по голове, это не значит, что ты все время говоришь правильные вещи. Ему нужно беречь себя, а о себе я позабочусь сам.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Сборная Швеции
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Комментарии (1)
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Champions of the world
29 Марта 2021, 21:26

Ответ в стиле самовлюбленной Буратины:) Хоть играет и голы забивает за Милан в большом количестве, но никогда его не мог терпеть из-за заносчивости, колючего характера. Ведет себя как истеричная баба, не зря он даже косичку себе отрастил, вполне соответствует своему внешнему женоподобному виду.

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