Ибрагимович жёстко ответил на критику со стороны шведского хоккеиста

Форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович вступил в очередной конфликт. Известный в прошлом шведский хоккеист Бёрье Сальминг в интервью Aftonbladet заявил: «Мне не нравится стиль Златана, его поведение и слова, когда он не получает желаемого. Всегда добиваться своего не получится, а когда так происходит, нужно проявлять уважение к другим. Ему нельзя так себя вести только потому, что он лучше других играет в футбол».

- Я слышал, что Бёрье Сальминг открыл свой рот и сказал что-то о моем поведении на поле, но если ты не знаком с кем-то, не стоит открывать свой рот, - ответил Ибрагимович. - Если ты получал шайбой по голове, это не значит, что ты все время говоришь правильные вещи. Ему нужно беречь себя, а о себе я позабочусь сам.