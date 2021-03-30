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Андерссон назвал причину ухода Ибрагимовича с тренировки

30 Марта 2021, 15:20,

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон дал комментарий по состоянию здоровью форварда Златана Ибрагимовича, который завершил тренировку спустя 15 минут после ее начала.

- Прошло всего два дня с прошлого матча, поэтому кто-то завершил тренировку сразу, а кто-то  - чуть позже, но это все планировалось, - так пытался успокоить болельщиков Янне Андерссон на пресс-конференции.

Также наставник опроверг появившуюся информацию о том, что Ибрагимович должен был провести всё занятие целиком: «Златан не травмирован, мы планировали, что он проведет разминку и еще небольшую работу. Другие футболисты, которые играли в воскресенье, сделали то же самое, потому что обычно на второй день после поединка приходится пик усталости. Ибра будет с нами завтра».

В среду шведы сыграют против Эстонии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Златан Ибрагимович, Сборная Швеции, Янне Андерссон
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