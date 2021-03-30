У Ибрагимовича возникли проблемы во время тренировки сборной Швеции

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович досрочно завершил тренировку в составе национальной сборной Швеции, которой в среду предстоит отборочный матч чемпионата мира против Эстонии. 39-летний футболист должен был провести первую часть занятия в общей группе, а вторую - по индивидуальной программе, но спустя 15 минут с начала тренировки он покинул поле в сопровождении тренера, сообщает Sky Sport Italia.

«Милан» с нетерпением ждет пресс-конференции наставника шведской сборной Янне Андерссона, который должен прояснить ситуацию. «Россонери» не хотелось бы потерять лидера атак перед финальным отрезком сезона.