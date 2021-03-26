Иньиго Мартинес: «С системой ВАР результат был бы иным»

Сборная Испании стартовала с ничьей с Грецией в отборочном турнира чемпионата мира 2022 года. «Фурия роха» позволила сопернику нанести один удар по своим воротам, и он стал голевым. При этом данный пенальти вызвал массу споров, так как Иньиго Мартинес выбил мяч в падении и после этого влетел в колено противника.

- Пенальти - ключевой момент, который нам дорого стоил, - приводит слова Мартинеса Marca. - Я недоволен, так как ничья - не тот результат, на который мы рассчитывали. С системой ВАР результат был бы иным. Мяч скользнул, и я не мог его остановить. Я пытался убрать ногу, но соперник был готов и остался неподвижным. Странно также, что судья остановил игру через шесть секунд.

Добавим, что ВАР мог как отменить 11-метровый, так и подтвердить его, в таком случае Мартинес рисковал получить удаление за свой прием. Видеообзор матча.