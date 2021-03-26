Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Иньиго Мартинес: «С системой ВАР результат был бы иным»

26 Марта 2021, 14:23,

Сборная Испании стартовала с ничьей с Грецией в отборочном турнира чемпионата мира 2022 года. «Фурия роха» позволила сопернику нанести один удар по своим воротам, и он стал голевым. При этом данный пенальти вызвал массу споров, так как Иньиго Мартинес выбил мяч в падении и после этого влетел в колено противника.

- Пенальти - ключевой момент, который нам дорого стоил, - приводит слова Мартинеса Marca. - Я недоволен, так как ничья - не тот результат, на который мы рассчитывали. С системой ВАР результат был бы иным. Мяч скользнул, и я не мог его остановить. Я пытался убрать ногу, но соперник был готов и остался неподвижным. Странно также, что судья остановил игру через шесть секунд.

Добавим, что ВАР мог как отменить 11-метровый, так и подтвердить его, в таком случае Мартинес рисковал получить удаление за свой прием. Видеообзор матча.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Иньиго Мартинес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого