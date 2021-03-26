Рамос в пяти матчах от мирового рекорда

Центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в отборочном поединке чемпионата мира-2022 против национальной команды Греции. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Этот матч стал для 34-летнего испанского футболиста 179-м на международном уровне. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая лишь египтянину Ахмеду Хассану, на счету которого 184 поединка.

В 179 матчах за «красную фурию» Серхио отметился 23 забитыми мячами.

Следующую игру сборная Испании проведет на выезде против Грузии (28 марта), а потом встретится с Косово (31 марта).