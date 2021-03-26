Специфический пенальти и отсутствие ВАР: Испания умудрилась потерять очки дома с Грецией

В первом туре отборочной группы B к ЧМ-2022 фаворит Испания принимала предполагаемого середняка Грецию.

В конце нулевых – начале десятых Испания доминировала на международной арене, завоевав три крупных трофея подряд. Но потом у «красной фурии» случился спад, и она вернула себе статус такой топовой команды, которая далеко почему-то не проходит. Ну а сборная Греции, сенсационно выигравшая Евро-2004 плюс выходившая в плей-офф больших форумов в 2012-м и 2014-м, в последние годы сбавила обороты до непопадания на чемпионаты мира и Европы. Соответственно, пиренейцы являлись фаворитами домашнего матча с «эллинами».

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Первый тайм прошёл в монотонном ключе. Испанцы не уставали в своём стиле владеть мячом, отдавая передачу за передачей, но голевые моменты генерировались ими не очень просто. На второй минуте Ольмо пробивал головой из неудобной позиции после подачи Коке – выше створа. На четырнадцатой минуте сам Коке отметился дуплетом заблокированных ударов. Впрочем, по истечении получаса игры хозяева всё-таки подобрали ключ к чужим воротам. Ольмо сместился с левого фланга к центру и бахнул в перекладину, но через полминуты «фурия роха» уже решила открытие счёта. Мората на линии офсайда подцепил на левом полуфланге закидушку от Коке и с близкой дистанции отправил снаряд под перекладину (1:0).

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В начале второго тайма Мората откликнулся на фланговый пас и пробил мимо ближнего угла. Вскоре испанцы претендовали на пенальти, поскольку мяч попал в руку греческому игроку в гостевой штрафной. Однако судья на точку не указал, а ВАР в отборочных матчах не работает. По иронии судьбы, вскоре испанцы доигрались до назначенного пенальти уже в их ворота. Причём эпизод, приведший к этому одиннадцатиметровому, был весьма специфическим. Иньиго Мартинес, заменивший в перерыве Серхио Рамоса, в подкате вынес мяч из своей штрафной и только после этого по инерции въехал в Масураса. С точки Бакасетас отправил мяч по центру под перекладину (1:1).

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Снова повернуть ситуацию в свою пользу Испания не смогла. Команда Луиса Энрике по-прежнему испытывала проблемы в организации атаки. Большой процент владения мячом не давал ей толку без явных моментов. Мората и Цавеллас обоюдно хватались друг за друга в штрафной греков во время подачи, и судья зафиксировал фол в атаке. Позже Мората пробил головой с отскоком от газон в руки Влахидомису. Оярсабаль не сумел на правой штанге замкнуть прострел Гайя. Дебюты на замену за «красную фурию» оформили Хиль с Педри.

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Сборная Испании, взяв пример со сборной Франции, упустила дома победу во втором тайме матча, в котором она владела большим территориальным преимуществом. У французов пару очков отобрали украинцы, а у испанцев – греки. Теперь команда Луиса Энрике, смотрящаяся сыровато, съездит в гости к Грузии, а затем примет Косово. Греция же сыграет ещё в марте дважды дома: в товарищеском матче против Гондураса и в отборе против Грузии.

Кирилл Иванцов