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Тухель поддержал Аррисабалагу, который не был вызван в сборную Испании

16 Марта 2021, 23:58,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сказал несколько теплых слов в адрес вратаря Кепу Аррисабалагу, который впервые не был вызван в сборную Испании после переезда в АПЛ из «Атлетика» в 2018 году.

- Я уверен, что Кепа разочарован. Но, как я и говорил раньше, у нас он суперсилен. Он наш футболист. Его личная цель - играть в сборной Испании. Было бы легче туда попасть, регулярно играя за «Челси»? Да, без сомнения. Но речь идет не о личных целях, а о «Челси». В разговоре с голкиперами  мы прямо сказали, что Эдуар Менди - номер один, - заявил Тухель на пресс-конференции.

- Он должен быть готов. Кепа на 100% надежный парень, топ-вратарь, который шикарно работает на тренировках вместе с Вилли Кабальеро, - добавил тренер.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Сборная Испании, Томас Тухель, Кепа Аррисабалага
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