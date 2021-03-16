Тухель поддержал Аррисабалагу, который не был вызван в сборную Испании

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сказал несколько теплых слов в адрес вратаря Кепу Аррисабалагу, который впервые не был вызван в сборную Испании после переезда в АПЛ из «Атлетика» в 2018 году.

- Я уверен, что Кепа разочарован. Но, как я и говорил раньше, у нас он суперсилен. Он наш футболист. Его личная цель - играть в сборной Испании. Было бы легче туда попасть, регулярно играя за «Челси»? Да, без сомнения. Но речь идет не о личных целях, а о «Челси». В разговоре с голкиперами мы прямо сказали, что Эдуар Менди - номер один, - заявил Тухель на пресс-конференции.

- Он должен быть готов. Кепа на 100% надежный парень, топ-вратарь, который шикарно работает на тренировках вместе с Вилли Кабальеро, - добавил тренер.