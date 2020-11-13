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Неймар покинул сборную Бразилии из-за травмы

13 Ноября 2020, 09:09,

Евро-Футбол.Ру

Форвард «ПСЖ» Неймар не поможет сборной Бразилии в предстоящих матчах отбора ЧМ-2022 против команд Венесуэлы и Уругвая. Об этом рапортует издание Globo Esporte.

Согласно данным источника, 28-летний нападающий покинул расположение сборной после медицинского обследования, проведенного накануне вечером. Оно показало, что футболист полностью не восстановился после повреждения приводящей мышцы левой ноги.

Матч против Венесуэлы состоится в субботу, 14-го ноября. Поединок с Уругваем пройдет в среду, 18-го ноября.

В текущем сезоне Неймар сыграл четыре матча в Лиге 1, отметившись двумя голами и тремя ассистами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Неймар
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