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Бразилия обыграла Венесуэлу благодаря голу Фирмино

14 Ноября 2020, 09:02,

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В отборочном матче ЧМ-2022 сборная Бразилии в Сан-Паулу принимала команду Венесуэлы. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Роберто Фирмино в середине второго тайма.

После трех проведенных туров бразильцы набрали девять очков и занимают первое место. Венесуэла все свои матчи проиграла.

Протокол игры  
Бразилия 1:0 Венесуэла
(1:0) Фирмино Роберто 67'    
Эдерсон Мораес Данило Луис Маркиньос Маркос Силва Тьяго Лоди Ренан   90' (Теллес Алекс (   90') Рибейро Эвертон Аллан Маркес Соарес Дуглас   30'   46' (Пакета Лукас (   46') Жезус Габриэль   76' (Педро Гильерме (   76') Фирмино Роберто Ришарлисон   76' (Эвертон Соарес (   76')
Запасные: Карлос Диего Сантос Винисиус Жуниор Алиссон Бекер Перейра Вевертон Бруно Моура Мело Артур Фелипе Аугусто IV
Фариньес Вилькер Росалес Роберто   65' (Отеро Ромуло (   65') Осорио Йордан Анхель Вилькер Фельтшер Рольф   18' (Дель Пино Маго Луис (   18') Морено Хуниор Ринкон Томас   81' Кассерес Кристиан   20' Мачис Дарвин   76'   79' (Саварино Джефферсон (   79') Рондон Саломон Сотельдо Йеферсон   65' (Гонсалес Александр (   65')
Запасные: Cristian Rivas III Мансано Бернальдо Чансельор Джон Хуанпи Аньор Аристегиета Фернандо Мурильо Джон Гратероль Хоэль Бароя Алайн
14 ноября.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Бразилии, Роберто Фирмино, Сборная Венесуэлы
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