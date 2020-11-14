Бразилия обыграла Венесуэлу благодаря голу Фирмино

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14 Ноября 2020, 09:02,
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В отборочном матче ЧМ-2022 сборная Бразилии в Сан-Паулу принимала команду Венесуэлы. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Роберто Фирмино в середине второго тайма.
После трех проведенных туров бразильцы набрали девять очков и занимают первое место. Венесуэла все свои матчи проиграла.
Протокол игры
|(1:0) Фирмино Роберто 67'
Эдерсон Мораес • Данило Луис • Маркиньос Маркос • Силва Тьяго • Лоди Ренан 90' ( Теллес Алекс ( 90') • Рибейро Эвертон • Аллан Маркес • Соарес Дуглас 30' 46' ( Пакета Лукас ( 46') • Жезус Габриэль 76' ( Педро Гильерме ( 76') • Фирмино Роберто • Ришарлисон 76' ( Эвертон Соарес ( 76')
Запасные: Карлос Диего Сантос • Винисиус Жуниор • Алиссон Бекер • Перейра Вевертон • Бруно Моура • Мело Артур • Фелипе Аугусто IV
Фариньес Вилькер • Росалес Роберто 65' ( Отеро Ромуло ( 65') • Осорио Йордан • Анхель Вилькер • Фельтшер Рольф 18' ( Дель Пино Маго Луис ( 18') • Морено Хуниор • Ринкон Томас • 81'Кассерес Кристиан • 20'Мачис Дарвин 76' 79' ( Саварино Джефферсон ( 79') • Рондон Саломон • Сотельдо Йеферсон 65' ( Гонсалес Александр ( 65')
Запасные: Cristian Rivas III • Мансано Бернальдо • Чансельор Джон • Хуанпи Аньор • Аристегиета Фернандо • Мурильо Джон • Гратероль Хоэль • Бароя Алайн
14 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Бразилии, Роберто Фирмино, Сборная Венесуэлы