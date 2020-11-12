Эдерсон потеснил Алиссона в основе на матч против Венесуэлы

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12 Ноября 2020, 22:34,
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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон выйдет в старте сборной Бразилии на матч отборочного турнира к чемпионату мира. На вратарской позиции он потеснил своего главного конкурента за место в основе, вратаря «Ливерпуля» Алиссона. Об этом сообщает Goal.
Матч в основе Эдерсон проведёт против сборной Венесуэлы. Третий вратарь сборной Габриэль Менино был исключен из заявки на поединок после положительного результата теста на Covid-19.
Напомним, что основным вратарём в первых двух квалификационных матчах против Боливии и Перу был Вевертона, а Эдерсон вышел на замену, поскольку Алиссон пропустил игру из-за травмы плеча.
Алиссон вернется в команду на матч с Венесуэлой в пятницу и на встречу с Уругваем во вторник.
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Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
|Теги: Сборная Бразилии, Алиссон, Эдерсон