Эдерсон потеснил Алиссона в основе на матч против Венесуэлы

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон выйдет в старте сборной Бразилии на матч отборочного турнира к чемпионату мира. На вратарской позиции он потеснил своего главного конкурента за место в основе, вратаря «Ливерпуля» Алиссона. Об этом сообщает Goal.

Матч в основе Эдерсон проведёт против сборной Венесуэлы. Третий вратарь сборной Габриэль Менино был исключен из заявки на поединок после положительного результата теста на Covid-19.

Напомним, что основным вратарём в первых двух квалификационных матчах против Боливии и Перу был Вевертона, а Эдерсон вышел на замену, поскольку Алиссон пропустил игру из-за травмы плеча.

Алиссон вернется в команду на матч с Венесуэлой в пятницу и на встречу с Уругваем во вторник.