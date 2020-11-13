Неймар точно не сыграет в матчах за Бразилию

Форвард «ПСЖ» Неймар не сыграет за сборную Бразилию из-за травмы, несмотря на то, что ранее был вызван в расположение национальной команды. Об этом сообщает 90 min.

Неймар был отправлен домой из сборной после того, как медицинские тесты показали, что игрок не восстановился после травмы лодыжки, полученной в октябре.

Напомним, что в прошлом месяце нападающий «Пари Сен-Жермен» провел в матче Лиги чемпионов всего 26 минут, после чего был заменён.

Несмотря на пропуск последних трех игр из-за травмы, федерация футбола Бразилия все же решила вызвать его в сборную на предстоящие матчи против Венесуэлы и Уругвая.

Была надежда, что Неймар все же сможет выйти против Уругвая в следующий вторник, но после окончательной медицинской проверки в Сан-Паулу было определено, что он останется вне заявки сборной и в скором времени отбудет обратно в Париж.