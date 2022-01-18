Андре Айю нанёс травму голкиперу сборной Коморских островов и был удален в первом тайме

В заключительном туре группового этапа Кубка Африканских Наций встречаются сборные Ганы и Коморских островов.

На 25-й минуте матча нападающий сборной Ганы Андре Айю грубо сыграл против голкипера команды соперника Салима Бен Бойны, за что и получил красную карточку. Стоит отметить, что арбитр принял решение об удалении форварда только после просмотра ВАР. Бойна же в свою очередь получил травму и не смог продолжить игру, вместо него на поле появился Али Аамада.

На данный момент идёт 35-я минута встречи, сборная Коморских островов впереди со счётом 1:0, единственным забитым голом отметился Эль-Фарду Бен-Набуан.