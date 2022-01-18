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Кубок африканских наций

Андре Айю нанёс травму голкиперу сборной Коморских островов и был удален в первом тайме

18 Января 2022 • 22:37 Комментировать
Гана
2:3
Коморские острова
1.28 5.20 13.00
2-й тайм

В заключительном туре группового этапа Кубка Африканских Наций встречаются сборные Ганы и Коморских островов.

На 25-й минуте матча нападающий сборной Ганы Андре Айю грубо сыграл против голкипера команды соперника Салима Бен Бойны, за что и получил красную карточку. Стоит отметить, что арбитр принял решение об удалении форварда только после просмотра ВАР. Бойна же в свою очередь получил травму и не смог продолжить игру, вместо него на поле появился Али Аамада.

На данный момент идёт 35-я минута встречи, сборная Коморских островов впереди со счётом 1:0, единственным забитым голом отметился Эль-Фарду Бен-Набуан.

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Евро-Футбол.Ру,
Андре Айю
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ГАНА КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
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окончен Зимбабве 2:1 Гвинея 7.80 3.40 1.60
Идет 78 минута Гана 2:3 Коморские острова 1.28 5.20 13.00
Идет 78 минута Габон 2:2 Марокко 8.50 2.95 1.68
19.01  22:00 Египет ... Судан 1.22 5.50 19.00
19.01  22:00 Гвинея-Бисау ... Нигерия 5.00 3.65 1.72
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