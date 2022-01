Гана провела свой худший Кубок африканских наций

Одна из традиционно лучших африканских сборных, команда Ганы, ужасно выступила в Кубке африканских наций. «Чёрные звезды» добыли лишь одно очко в трех матчах, и, естественно, не прошли в следующий раунд. Такого с ними не случалось с 2006 года - именно тогда сборная Ганы в последний раз вылетела с континентального первенства уже после первого раунда.

Еще более редкое событие - это полное отсутствие побед в первых трех матчах. Такого с Ганой и вовсе никогда не случалось за все время участия в Кубке африканских наций, за все двадцать три розыгрыша, в которых Гана принимала участие.

