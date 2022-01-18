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Кубок африканских наций

Габон и Марокко сыграли вничью и вышли из группы, Гана - на последнем месте

18 Января 2022 • 23:56 Комментировать
Гана
2:3
Коморские острова
окончен

В группе С Кубка Африки сборные Габона и Марокко бились за первое место. Обмен голами в концовке делал лидерами то одних, то вторых. В итоге 2:2, и команда Марокко выиграла квартет с 7 очками, у их соперника - 5.

В параллельной встрече Гана и Коморские острова боролись за третье место. Соперников устраивала только победа и желательно крупная. После удаления Андре Айю на 25-й минуте команда Ганы оказалась в сложной ситуации, но смогла отыграть два мяча, правда, в концовке упустила ничью - 2:3.

Коморские острова на третьем месте, но имеют маленькие шансы на плей-офф.

Протокол игры  
Габон 2:2Марокко
(1:0) Аллевина Джим21'   
  73'Буфаль Софьян (1:1)
(2:1) Агер Наиф81'   
  84'Хакими Ашраф (2:2)
Амономе Жан-НоэльАссуму ЖуниорМанга ЭкелеПалюн ЛлойдМукету-Муссунда Алекс  64' (Очанга Луи Амека (  64') Обьянг Жоанн   36'Канга КакуПоко АндреОйоно ЭнтониАллевина Джим  88' (Майи Ульрих (  88') Бупендза Аарон   45'  90' (Мейе Аксель (  90')
Запасные: Ндзенге ФахдМ'Фа Мезуй ЭнтониОбисса СиднеБитеге МэдвинНзе ДональдНгакуту-Япенде Яннис
Мунир МохандХакими АшрафШакла Софьян  89' (Саисс Ромен (  89') Агер НаифМасина АдамШайр Илиас  31' (Амалла Селим (  31') Унаи Аззедин  89' (Тиссудали Тарик (  89') Амрабат Софьян   38'Фахир Файсал  57' (Буфаль Софьян (  57') Эль-Кааби Аюб  57' (Баркок Аймен (  57') Эн-Несири Юссеф
Запасные: Абухлал ЗакарияЧиби МохамедБуну ЯссинМунир Эль-ХаддадиЛуза ИмранМмаэ СамиТаньяути Ахмед
18 января. Стадион "Ахмаду Ахидьо".

 

Протокол игры  
Гана 2:3Коморские острова
  4'Бен-Набуан Эль-Фарду (0:1)
  62'Могни Ахмед (0:2)
(1:2) Боакье Ричмонд64'   
(2:2) Джику Александр77'   
  85'Могни Ахмед (2:3)
Уоллакотт ДжоЙадом Энди   78'  81' (Овусу Сэмюэл (  81') Амарти ДаниэльДжику АлександрБаба Абдул  46' (Аддо Эдмонд (  46') Сулемана Камалдин  60' (Пейнтсил Джозеф (  60') Парти ТомасКиере Даниэль-КофиИссахаку Абдул  60' (Боакье Ричмонд (  60') Айю Андре   25'Айю Джордан
Запасные: Менса ДжонатанМумин АбдулАтта РичардНуруден АбдулБаффур ФиломонМенса ГидеонКвайе Максвелл
Бен Бойна Салим  26' (Аамада Али (  26') М'Даома КассимЗахари ЙоаннЮссуф Бенжалуд  89' (Абдулла Рафидин (  89') Селемани Фаиз   14'Юссуф Иброгим  60' (Маттуар Фез (  60') М'Чангама ЮссуфМогни Ахмед  90' (Юссуф Мохамед (  90') Бакари СаидБаширу Фуад  90' (Абду Наджим (  90') Бен-Набуан Эль-Фарду
Запасные: М'Мади АлиАли Мохамед АбдаллаМохамед ИядАбубакари НакибуАльхадур ЧакерАбдалла КассимМ'Шангама Мохамед
18 января. Стадион "Румде Аджиа".

 

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окончен Малави 0:0 Сенегал 12.50 4.00 1.40
окончен Зимбабве 2:1 Гвинея 7.80 3.40 1.60
окончен Гана 2:3 Коморские острова 1.28 5.20 13.00
окончен Габон 2:2 Марокко 8.50 2.95 1.68
19.01  22:00 Египет ... Судан 1.22 5.40 20.00
19.01  22:00 Гвинея-Бисау ... Нигерия 5.70 3.70 1.65
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