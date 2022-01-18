Габон и Марокко сыграли вничью и вышли из группы, Гана - на последнем месте

В группе С Кубка Африки сборные Габона и Марокко бились за первое место. Обмен голами в концовке делал лидерами то одних, то вторых. В итоге 2:2, и команда Марокко выиграла квартет с 7 очками, у их соперника - 5.

В параллельной встрече Гана и Коморские острова боролись за третье место. Соперников устраивала только победа и желательно крупная. После удаления Андре Айю на 25-й минуте команда Ганы оказалась в сложной ситуации, но смогла отыграть два мяча, правда, в концовке упустила ничью - 2:3.

Коморские острова на третьем месте, но имеют маленькие шансы на плей-офф.