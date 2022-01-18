Габон и Марокко сыграли вничью и вышли из группы, Гана - на последнем месте

В группе С Кубка Африки сборные Габона и Марокко бились за первое место. Обмен голами в концовке делал лидерами то одних, то вторых. В итоге 2:2, и команда Марокко выиграла квартет с 7 очками, у их соперника - 5.
В параллельной встрече Гана и Коморские острова боролись за третье место. Соперников устраивала только победа и желательно крупная. После удаления Андре Айю на 25-й минуте команда Ганы оказалась в сложной ситуации, но смогла отыграть два мяча, правда, в концовке упустила ничью - 2:3.
Коморские острова на третьем месте, но имеют маленькие шансы на плей-офф.
Протокол игры
|(1:0) Аллевина Джим21'
|73'Буфаль Софьян (1:1)
|(2:1) Агер Наиф81'
|84'Хакими Ашраф (2:2)
Амономе Жан-Ноэль•Ассуму Жуниор•Манга Экеле•Палюн Ллойд•Мукету-Муссунда Алекс 64' (Очанга Луи Амека ( 64') •Обьянг Жоанн • 36'Канга Каку•Поко Андре•Ойоно Энтони•Аллевина Джим 88' (Майи Ульрих ( 88') •Бупендза Аарон 45' 90' (Мейе Аксель ( 90')
Мунир Моханд•Хакими Ашраф•Шакла Софьян 89' (Саисс Ромен ( 89') •Агер Наиф•Масина Адам•Шайр Илиас 31' (Амалла Селим ( 31') •Унаи Аззедин 89' (Тиссудали Тарик ( 89') •Амрабат Софьян • 38'Фахир Файсал 57' (Буфаль Софьян ( 57') •Эль-Кааби Аюб 57' (Баркок Аймен ( 57') •Эн-Несири Юссеф
18 января. Стадион "Ахмаду Ахидьо".
Протокол игры
|4'Бен-Набуан Эль-Фарду (0:1)
|62'Могни Ахмед (0:2)
|(1:2) Боакье Ричмонд64'
|(2:2) Джику Александр77'
|85'Могни Ахмед (2:3)
Уоллакотт Джо•Йадом Энди 78' 81' (Овусу Сэмюэл ( 81') •Амарти Даниэль•Джику Александр•Баба Абдул 46' (Аддо Эдмонд ( 46') •Сулемана Камалдин 60' (Пейнтсил Джозеф ( 60') •Парти Томас•Киере Даниэль-Кофи•Иссахаку Абдул 60' (Боакье Ричмонд ( 60') •Айю Андре • 25'Айю Джордан
Бен Бойна Салим 26' (Аамада Али ( 26') •М'Даома Кассим•Захари Йоанн•Юссуф Бенжалуд 89' (Абдулла Рафидин ( 89') •Селемани Фаиз • 14'Юссуф Иброгим 60' (Маттуар Фез ( 60') •М'Чангама Юссуф•Могни Ахмед 90' (Юссуф Мохамед ( 90') •Бакари Саид•Баширу Фуад 90' (Абду Наджим ( 90') •Бен-Набуан Эль-Фарду
18 января. Стадион "Румде Аджиа".
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