Колумбия на последних секундах красивым голом вырвала третье место на Кубке Америки

Сборные Колумбии и Перу выдали увлекательный поединок за третье место. Матч был в нескольких секундах от того, чтобы перейти в серию пенальти, но роскошный удар Луиса Диаса принёс «кофейщикам» успех.

На Кубке Америки состоялся предпоследний поединок. В матче за третье место встречались сборные Колумбии и Перу. Оба тренера выпустили почти основные составы, что подчёркивало желание победить. Кстати, это была вторая встреча команд на нынешнем турнире. На групповом этапе перуанцы выиграли со счётом 2:1.

Первый удар по воротам состоялся на шестой минуте. Йотун с левого угла штрафной пробил выше перекладины. В целом же в дебюте матча мячом скорее владели колумбийцы, но они им по воротам перуанцев бить не давали. Перуанцы тоже больше не подходили к владениям Варгаса. В середине тайма «инки» лишились своего лидера – Ренато Тапия получил повреждение в столкновении с Диасом и не смог продолжить матч.

Первый острый момент случился на 27-й минуте. Куэва сделал передачу в штрафную на ход Лападуле, который ворвался туда, оказался с глазу на глаз с вратарем и бил в направлении нижнего угла мимо Варгаса, но чуть не попал в створ. Первый удар в створ в матче состоялся лишь на 33-й минуте. Диас бил из пределов штрафной, но попал точно в Гальесе. Вскоре после этого перуанцы создали ещё один острый момент. Пенья ворвался в штрафную, обыграл Варгаса и бил с острого угла, но получилось выше цели.

Под занавес первого тайма перуанцы открыли счёт. После контратаки Куэва получил мяч на чужой половине поля после длинной диагонали, добежал до левого угла штрафной, обыграл соперника и покатил направо на подключившегося Йотуна, который пробил мимо Варгаса и попал в цель.

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Уже в дебюте второго тайма счёт стал равным. Колумбийцы получили право на штрафной около ворот перуанцев. После удара Куадрадо стенка рассыпалась, так как Лападула в прыжке повернулся боком, и мяч пролетел в появившуюся щель и оказался в нижнем углу ворот.

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Тут же колумбийцы могли выйти вперёд. Куадрадр с фланга сделал передачу в штрафную, откуда Диас слёта мощно пробил, но Гальесе среагировал и спас свою команду. «Кофейщики» вообще были активнее в дебюте второго тайма, нор перуанцы довольно быстро могли восстановить статус-кво. Лападула получил мяч слева у лицевой, обыграл защитника, вошёл в штрафную и бил в направлении дальнего верхнего угла, но футбольный снаряд, облизав перекладину, прошёл выше цели. Колумбийцы ответили ударом Куадрадо из правой зоны штрафной, но Гальсесе без проблем справился.

В середине тайма колумбийцы вышли вперёд. Перуанцы заработали право на штрафной, но Куэва навесил точно в руки Варгасу. Голкипер быстро ввёл мяч на чужую половину, защитники «инков» проспали этот момент, Диас получил футбольный снаряд, убежал от опекунов и с линии штрафной пробил в дальний угол, не оставив Гальесе шансов.

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Перуанцы пытались активизироваться после пропущенного мяча, но создать что-то у ворот Варгаса было сложно. Минут за двенадцать до конца основного времени Йотун пробил издали, но точно в руки вратарю колумбийцев. Помог же «инкам» стандарт. После навеса с углового Лападула выиграл борьбу в воздухе и с близкого расстояния пробил в цель.

Теперь уже колумбийцы старались прибавить, чтобы вырвать победу в основное время, но до ударов дело не доходило. Однако за 30 секунд до конца компенсированного времени «кофейщики» забили. Диас слева двигался параллельно штрафной и дойдя до центра решился на удар. Гальесе коснулся мяча, но тот всё равно влетел в верхний угол. Потрясающая точка в этом поединке.

Сборная Колумбии в пятый раз в своей истории завоевала третье место на Кубках Америки. В предыдущий раз это случилось в 2016-м году. Решающий же матч Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины состоится в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени.