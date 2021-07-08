Прогноз на матч Колумбия – Перу: ставки на матч БК Pinnacle

Колумбия встретится с Перу в рамках поединка за третье место на Кубке Америки. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию обзор матча.

Колумбия

Сборная Колумбии провалила Кубок Америки, несмотря на то, что смогла дойти до полуфинала и даже выстояла в основное и дополнительное время против Аргентины. Команда выиграла всего два матча на этом турнире, один раз Колумбия обыграла Эквадор со счетом 1-0, а во второй раз победила Уругвай по пенальти в плей-офф. Колумбия играла вничью в поединке против Венесуэлы, проигрывала Перу, Бразилии и Аргентине. Эта команда вызывает очень неоднозначные эмоции, с одной стороны Колумбия добралась до полуфинала, но с другой - каким образом она это сделала.

Перу

Перу смотрелся намного лучше Колумбии на турнире. Команда стартовала с поражения Бразилии со счетом 4-0, затем была победа над Колумбией 2-1, ничья с Эквадором 2-2 и победа над Венесуэлой 1-0. В плей-офф команда обыграла Парагвай 4-3 и проиграла Бразилии 1-0. Сборная Перу - очень симпатичная команда, которая могла бы замахнуться и на финал, но не повезло в последний момент. Эта сборная привлекает болельщиков со всего мира своей игрой, в ее составе есть несколько игроков, за которыми хочется следить. Сборная Перу не является фаворитом этого матча, но имеет все шансы его выиграть.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит Колумбия – 1.90

Ничья – 3.40

Победит Перу – 4.30

Интересные факты

Колумбия и Перу играли между собой 48 раз

Сборная Колумбии забила Перу 58 голов

Колумбия 16 раз побеждала Перу

Прогноз

Эти команды всегда много забивают в очном противостоянии, но в этот раз, скорее всего, будет исключение, так как южноамериканские сборные заметно просели в линии атаки. Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.80.