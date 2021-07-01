В сборной Бразилии беспокоятся о состоянии Лоди

«Атлетико» Мадрид по-прежнему хорошо осведомлен о здоровье Ренана Лоди, получившего травму в последнем матче за сборную Бразилии. «Жёлто-зелёные» готовятся к пятничному матчу с Чили в четвертьфинале Кубка Америки.

На данный момент тренер сборной Тите не оглашает стартовый состав. Известно одно: Ренан Лоди не сможет участвовать в этом матче, сообщает Mundo Deportivo.

На последних тренировках в распоряжении Тите было 23 из 24 заявленных игроков. Ренан Лоди выполнял упражнения отдельно от товарищей по команде.

В сборной воздержались от исключения игрока из заявки, но его участие в игре со сборной Чили маловероятно, поскольку Лоди все еще находится на попечении физиотерапевтов.