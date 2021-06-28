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Неймар и Тите недовольны бразильскими полями

28 Июня 2021, 23:59,

Форвард сборной Бразилии Неймар недоволен качеством газонов на Кубке Америки. Нападающий «ПСЖ» опубликовал в «Инстаграме» снимки с состоянием полей в Бразилии и на «Уэмбли». Несколько дней назад футболист опубликовал снимок с матча с Перу (4:0): «Празднование вчерашнего гола на «прекрасном поле» «Энгенао», - написал Неймар. - Где состоится следующий матч сборной Бразилии?»

Главный тренер «селесао» Тите также высказался на этот счет: «Если я скажу, что поле было плохим, меня оштрафуют. Если я скажу, что организация турнира - катастрофа, меня оштрафуют».

Напомним, что турнир в последний момент перенесли из Аргентины и Колумбии в Бразилию.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Неймар, Сборная Бразилии, Тите
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