Бразилия в меньшинстве выстояла против Чили и вышла в полуфинал Кубка Америки

И во втором четвертьфинальном матче Кубка Америки случилось удаление. Тем не менее, сборная Бразилии в меньшинстве сумела удержать победный счёт в поединке против чилийцев.

Сборная Бразилии, выиграв группу А на Кубке Америки, вряд ли хотела уже в четвертьфинале получить в соперники команду Чили. «Ла роха» постарела и уже не так опасна, как несколько лет назад, когда выиграла два континентальных трофея подряд, но всё же оставалась опасным соперником. Тем более, к этому матчу наконец-то выздоровел Алексис Санчес.

Матч начался в неспешном темпе. Первый удар был нанесён лишь на 10-й минуте, когда Вегас издали пробил, но Эдерсон без проблем мяч забрал. Первый острый момент в поединке и вовсе возник лишь в середине первого тайма. Неймар прошёл слева и навесил на дальнюю штангу, где Фирмино пытался в падении замкнуть, но не дотянулся.

Вскоре команды обменялись острыми моментами. Сначала бразильцы получили право на штрафной, и Каземиро пытался сыграть на добивании, но его удар принял на себя защитник чилийцев. Тут же «ла роха» провела свою атаку, и Варгас бил в дальний угол, но Эдерсон в падении парировал мяч на угловой. По истечении получаса Данило из-за пределов штрафной пытался пробить под перекладину, но получилось над ней.

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За десять минут до конца первого тайма бразильцы провели красивую многоходовочку. Фирмино покатил мяч к лицевой на Габриэля Жезуса, который прострелил, а Неймар с близкого расстояния бил, но смог заработать лишь угловой. За три минут до перерыва Неймар покатил мяч, Жезус ушёл от защитника и пробил по центру, но Браво задел футбольный снаряд и перевёл его на угловой. На перерыв команды так и ушли при нулях на табло.

В перерыве у бразильцев на замену вышел Лукас Пакета, и тут же забил. Причём гол получился красивейшим. Бразильцы как в пляжном футболе подкидывали мяч – Каземира на Пакету, тот - на Неймара, тот пяткой забросил в штрафную, где чилиец Вегас включился в их чеканку и продлил направление футбольного снаряда к своим воротам. Сам Пакета продвинулся вперёд и расстрелял Браво.

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Однако тут же бразильцы остались в меньшинстве. Габриэль Жезус в центре поля в прыжке ногой попал в голову Мене. Судья без раздумий достал красную карточку, да и бразилец с этим не спорил. Чилийцы после этого стали больше владеть мячом, а бразильцы предсказуемо отошли назад и стали пытаться убегать в быстрые контратаки. В одной из них Неймар бил чуть ли не с угла вратарской, но отправил футбольный снаряд выше.

За двадцать минут до конца основного времени бразильцев спасла перекладина. После навеса слева он головой пробил по дуге за шиворот Эдерсону, но «селесао» спасла перекладина. Затем Варгас сильно с границы штрафной, но бразильский голкипер спас команду. Позже Паласиос с левого угла штрафной бил без помех, но совсем неточно. В целом же у чилийцев не получалось комбинировать, и даже наличие лишнего футболистам им не помогало. Бразильцы же в концовке откровенно тянули время и удержали победный счёт.

Таким образом, в полуфинал вышла сборная Бразилии. Их соперником в следующем матче станут перуанцы, которые ранее выбили парагвайцев.