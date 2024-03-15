Хаби Алонсо назвал фаворита Лиги Европы

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо рассказал, какой клуб считает фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги Европы.
«Для меня очевидно, что это «Ливерпуль». Мерсисайдцы фавориты нынешнего сезона Лиги Европы», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Сегодня, 15 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы. По ее итогам были сформированы следующие пары: «Милан» – «Рома», «Ливерпуль» – «Аталанта», «Байер» – «Вест Хэм», «Бенфика» – «Марсель».
Четвертьфинальные матчи Лиги Европы состоятся 11 и 18 апреля.
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