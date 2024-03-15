Патрик Шик оценил невероятный камбэк «Байера»

«Это просто невероятная концовка. Последние минуты стали настоящим сумасшествием. Мы сражались до последней секунды. Наш соперник заслуживает только хвалебных слов. Они играют иначе, чем в Бундеслиге, поэтому нам было нелегко. С нетерпением ждем четвертьфинала. Без разницы, кто будет следующим соперником, мы можем победить любого», - цитирует игрока пресс-служба УЕФА.