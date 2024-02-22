В матче «Марселя» и «Шахтёра» в плей-офф Лиги Европы габонский форвард провансальцев Пьер-Эмерик Обамеянг отметился забитым голом.

Таким образом, габонец опередил в рейтинге Радамеля Фалькао и с 31 забитым голом стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы УЕФА (учитывается именно Лига Европы, проводимая с сезона-2009/10). Фалькао, при всём уважении к его нынешнему клубу, «Райо Вальекано», будет довольно трудно сыграть в Лиге Европы в будущем и постараться догнать и перегнать габонского форварда, который продолжает активно забивать в свои 34 года.

На третьем месте в рейтинге всея бомбардиров Лиги Европы ныне выступающий за «Рому» Ромелу Лукаку. У бельгийца на данный момент 26 забитых голов в турнире. Он делит эту строчку с бывшим испанским форвардом Арицом Адурисом.

Текстовую трансляцию матча «Марсель» - «Шахтёр» проводит наш портал.