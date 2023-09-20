Полузащитник «Штурма» Серрано пропустит матч против «Спортинга» - он случайно проглотил пчелу

20-летний полузащитник австрийского «Штурма» Хави Серрано не поможет своей команде в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга» из-за того, что случайно проглотил пчелу во время тренировки, об этом сообщает Kleine Zeitung.

По данным источника, игрок, который принадлежит мадридскому «Атлетико», был доставлен больницу.

Поединок между «Штурмом» и «Спортингом» состоится завтра, 21 сентября. Свисток о начале поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Серрано не отметился ни одним результативным действием.