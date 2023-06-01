Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими впечатлениями от финального матча Лиги Европы, где «Севилья» одержала победу над «Ромой» (1:1, по пенальти 4:1).

- Интересная игра получилась. По-моему, «Севилья» получше выглядела, хотя у «Ромы» в конце, конечно, неплохие моменты были, и она могла решить всё до серии пенальти. Но, я думаю, закономерность этого матча заключалась в послематчевых одиннадцатиметровых. Выдался хороший и добротный финал, мне так кажется.