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Шипицин: «Рома» против «Севильи» могла решить всё до серии пенальти» эксклюзив

01 Июня 2023 • 14:34 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими впечатлениями от финального матча Лиги Европы, где «Севилья» одержала победу над «Ромой» (1:1, по пенальти 4:1).

- Интересная игра получилась. По-моему, «Севилья» получше выглядела, хотя у «Ромы» в конце, конечно, неплохие моменты были, и она могла решить всё до серии пенальти. Но, я думаю, закономерность этого матча заключалась в послематчевых одиннадцатиметровых. Выдался хороший и добротный финал, мне так кажется.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Лига Европы Евгений Шипицин
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