«Севилья» забила свой 400-й гол в европейских кубках

«Севилья» уверенно переиграла турецкий «Фенербахче» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, забив турецкому гранду два безответных мяча - оба во второй половине игры. Первый мяч записал на свой счет Хоан Хордан, вышедший на замену одновременно с началом второго тайма.

Как оказалось, это был 400-й гол «Севильи» за все время выступлений в европейских турнирах. Большая часть из них были забиты в Кубке УЕФА/Лиге Европы, 110 в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов, ну и остальные голы набрались по мелочи в Кубке Кубков, Суперкубке Европы и даже Кубке ярмарок - был когда-то такой турнир в Европе.