«Севилья» добилась комфортного задела в матче с «Фенербахче»

«Севилья» в который раз доказывает, что в любом состоянии является опасным еврокубковым бойцом. Команда идет в подвале Ла Лиги, но продолжает успешно действовать на международной арене. В домашней игре с «Фенербахче» испанцы не имели большого перевеса, но смогли уверенно победить. В начале второго тайма Хоан Хордан с подбора сходу при помощи рикошета открыл счет. В концовке здорово на дриблинге действовал Иван Ракитич, а после отдал мяч под удар Эрику Ламеле с восьми метров, и тот не сплоховал - 2:0.
У «Севильи» хорошие шансы на четвертьфинал перед ответной встречей.
Протокол игры
|(1:0) Хордан Хоан56'
|(2:0) Ламела Эрик85'
Дмитрович Марко•Ньянзу Танги•Гудель Неманья•Теллес Алекс 4'46' (Хордан Хоан (46') •Навас Хесус•Акунья Маркос86' (Мир Рафа (86') •Фернандо Режес•Ракитич Иван•Торрес Оливер69' (Ламела Эрик (69') •Хиль Бриан 45'69' (Окампос Лукас (69') •Эн-Несири Юссеф86' (Сусо Хесус (86')
Запасные: Монтьель Гонсало•Флорес Альберто•Буну Яссин•Буэно Ману
Байиндыр Алтай•Азиз Сердар•Акайдин Самет•Салаи Аттила•Кадыоглу Ферди• 45'Линкольн II82' (Педро Жоао (82') •Кавечи Ирфан87' (Гюлер Арда (87') •Виллиан Арао•Креспо Мигель67' (Росси Диего (67') •Валенсия Эннер82' (Осайи-Самуэль Брайт (82') •Кинг Джошуа67' (Бачуайи Миши (67')
09 марта. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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