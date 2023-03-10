Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Севилья» добилась комфортного задела в матче с «Фенербахче»

10 Марта 2023 • 00:58 Комментировать
Севилья
2:0
Фенербахче
окончен

«Севилья» в который раз доказывает, что в любом состоянии является опасным еврокубковым бойцом. Команда идет в подвале Ла Лиги, но продолжает успешно действовать на международной арене. В домашней игре с «Фенербахче» испанцы не имели большого перевеса, но смогли уверенно победить. В начале второго тайма Хоан Хордан с подбора сходу при помощи рикошета открыл счет. В концовке здорово на дриблинге действовал Иван Ракитич, а после отдал мяч под удар Эрику Ламеле с восьми метров, и тот не сплоховал - 2:0.

У «Севильи» хорошие шансы на четвертьфинал перед ответной встречей.

Протокол игры  
Севилья2:0Фенербахче
(1:0) Хордан Хоан56'  
(2:0) Ламела Эрик85'  
Дмитрович МаркоНьянзу ТангиГудель НеманьяТеллес Алекс  4' 46' (Хордан Хоан ( 46') Навас ХесусАкунья Маркос 86' (Мир Рафа ( 86') Фернандо РежесРакитич ИванТоррес Оливер 69' (Ламела Эрик ( 69') Хиль Бриан  45' 69' (Окампос Лукас ( 69') Эн-Несири Юссеф 86' (Сусо Хесус ( 86')
Запасные: Монтьель ГонсалоФлорес АльбертоБуну ЯссинБуэно Ману
Байиндыр АлтайАзиз СердарАкайдин СаметСалаи АттилаКадыоглу Ферди  45'Линкольн II 82' (Педро Жоао ( 82') Кавечи Ирфан 87' (Гюлер Арда ( 87') Виллиан АраоКреспо Мигель 67' (Росси Диего ( 67') Валенсия Эннер 82' (Осайи-Самуэль Брайт ( 82') Кинг Джошуа 67' (Бачуайи Миши ( 67')
Запасные: Юксек ИсмаилЧетин ОсманЭгрибайят Ирфан ДжанЯндаш Мерт ХаканЗайц МихаОстерволде ДжейденМор Эмре
09 марта. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Севилья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спортинг Л Спортинг Л
Арсенал Арсенал
2
2
42.00 1.04 20.00
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
3
3
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Ференцварош Ференцварош
2
0
1.04 12.50 100.00
Видео
Окончен
Рома Рома
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2
0
1.08 8.00 100.00
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Фрайбург Фрайбург
1
0
1.02 20.00 100.00
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бетис Бетис
4
1
1.10 7.90 55.00
Видео
Окончен
Севилья Севилья
Фенербахче Фенербахче
2
0
1.07 9.00 100.00
Видео
Окончен
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Фейеноорд Фейеноорд
1
1
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Марта
02:24 · Лига Европы
Ди Мария: «Ювентус» постарается выиграть Лигу Европы и Кубок Италии»
02:00 · Лига Европы
Аллегри – о победе над «Фрайбургом»: «Ювентус» отлично сыграл»
01:48 · Лига Европы
Тен Хаг – о победе над «Бетисом»: «У «МЮ» есть характер»
01:28 · Италия. Серия А
Матич рассказал, когда планирует завершить карьеру
01:20 · Англия. Премьер-лига
Рэфшорд – о победе над «Бетисом»: «Мы сделали шаг в верном направлении, нужно забыть про 0:7»
01:11 · Лига Европы
Черчесов – о матче с «Байером»: «Я доволен игрой команды»
00:58 · Лига Европы
«Севилья» добилась комфортного задела в матче с «Фенербахче»
00:55 · Лига Европы
«Ювентус» выжал только перевес в один гол по итогам матча с «Фрайбургом» 2
00:54 · Лига Европы
«Шахтёр» едва не обыграл «Фейеноорд» благодаря курьёзному голу Ракицкого
00:52 · Лига Европы
Моуринью: «На скамейке у «Баварии» сидели Гнабри, Мане и Сане – мне бы хватило одного из них»
00:20 · Лига Европы
Матич похвалил Моуринью после победы «Ромы» над «Реалом Сосьедад»
00:11 · Лига Европы
Моуринью – о победе «Ромы»: «Не могу сказать, что это хороший результат»
09 Марта
23:53 · Лига Европы
Гранит Джака прокомментировал ничью в матче со «Спортингом»
23:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» – лидер топ-5 лиг Европы по голам после контратак
23:46 · Лига Европы
Льоренте – об адаптации в «Роме»: «Всё прошло очень быстро»
Все новости
Рекомендуем