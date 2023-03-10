«Севилья» добилась комфортного задела в матче с «Фенербахче»

«Севилья» в который раз доказывает, что в любом состоянии является опасным еврокубковым бойцом. Команда идет в подвале Ла Лиги, но продолжает успешно действовать на международной арене. В домашней игре с «Фенербахче» испанцы не имели большого перевеса, но смогли уверенно победить. В начале второго тайма Хоан Хордан с подбора сходу при помощи рикошета открыл счет. В концовке здорово на дриблинге действовал Иван Ракитич, а после отдал мяч под удар Эрику Ламеле с восьми метров, и тот не сплоховал - 2:0.

У «Севильи» хорошие шансы на четвертьфинал перед ответной встречей.