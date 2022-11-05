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Лига Европы

Игрок «Фенербахче» установил рекорд европейского футбола

05 Ноября 2022 • 00:37 Комментировать
Динамо Киев
0:2
Фенербахче
окончен

В заключительном туре группового раунда Лиги Европы турецкий «Фенербахче» переиграл в Кракове киевское «Динамо», забив тому два безответных мяча.

Звездой игры стал турецкий футболист Арда Гюлер, который поучаствовал в обоих голах своей команды. Он забил первый мяч и стал самым молодым игроком, когда-либо забивавшим на таком уровне, в матче Лиги чемпионов или Лиги Европы, в возрасте 17 лет и 251 дня, сообщает derbyderbyderby.it. Прежний рекорд принадлежал Джуду Беллингхэму, который забил в 19 лет 98 дней.

Также «десятка» стамбульскго клуба отдал и голевую передачу в эпизоде со вторым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Арда Гюлер
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