Игрок «Фенербахче» установил рекорд европейского футбола

В заключительном туре группового раунда Лиги Европы турецкий «Фенербахче» переиграл в Кракове киевское «Динамо», забив тому два безответных мяча.

Звездой игры стал турецкий футболист Арда Гюлер, который поучаствовал в обоих голах своей команды. Он забил первый мяч и стал самым молодым игроком, когда-либо забивавшим на таком уровне, в матче Лиги чемпионов или Лиги Европы, в возрасте 17 лет и 251 дня, сообщает derbyderbyderby.it. Прежний рекорд принадлежал Джуду Беллингхэму, который забил в 19 лет 98 дней.

Также «десятка» стамбульскго клуба отдал и голевую передачу в эпизоде со вторым голом.