Киевское «Динамо» попрощалось с еврокубками поражением от «Фенербахче»

Киевское «Динамо» в четверг попрощалось с еврокубками матчем с «Фенербахче». Турки снова были сильнее и свой перевес превратили в два гола. Сначала Денис Попов недалеко выбил мяч, столкнувшись с зачем-то покинувшим ворота голкипером, и Арда Гюлер технично поразил цель в касание. После подачи углового на 45-й минуте Виллиан Арао здорово головой переправил мяч в дальнюю штангу, отскок в сетку. Сразу после перерыва у «Динамо» были полумоменты, но с удалением Ильи Забарного всё было кончено.
Киевляне остались последними в любом случае, турки выиграли группу.
Протокол игры
|23'Гюлер Арда (0:1)
|45'Виллиан Арао (0:2)
Бущан Георгий•Тымчик Александр•Забарный Илья 57'• 68'Попов Денис II•Вивчаренко Костянтин70' (Караваев Александр (70') •Сидорчук Сергей• 90'Шепелев Владимир46' (Гармаш Денис (46') • 52'Цыганков Виктор86' (Диалло Самба (86') •Буяльский Виталий70' (Кедзёра Томаш (70') •Ванат Владислав•Беседин Артём46' (Кабаев Владислав (46')
Байиндыр Алтай•Кадыоглу Ферди•Азиз Сердар•Салаи Аттила• 64'Осайи-Самуэль Брайт•Креспо Мигель•Виллиан Арао73' (Зайц Миха (73') •Гюлер Арда64' (Мор Эмре (64') • 90'Валенсия Эннер64' (Кавечи Ирфан (64') •Бачуайи Миши64' (Педро Жоао (64') •Линкольн II79' (Алиоски Эгзиян (79')
03 ноября. Стадион "Маршал Йозеф Пилсудски".
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