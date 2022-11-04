Киевское «Динамо» попрощалось с еврокубками поражением от «Фенербахче»

Киевское «Динамо» в четверг попрощалось с еврокубками матчем с «Фенербахче». Турки снова были сильнее и свой перевес превратили в два гола. Сначала Денис Попов недалеко выбил мяч, столкнувшись с зачем-то покинувшим ворота голкипером, и Арда Гюлер технично поразил цель в касание. После подачи углового на 45-й минуте Виллиан Арао здорово головой переправил мяч в дальнюю штангу, отскок в сетку. Сразу после перерыва у «Динамо» были полумоменты, но с удалением Ильи Забарного всё было кончено.

Киевляне остались последними в любом случае, турки выиграли группу.