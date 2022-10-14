Форвард «Ромы» Белотти подвёл итоги матча с «Бетисом»

Форвард «Ромы» Андреа Белотти поделился мнением об игре своей команды в матче с севильским «Бетисом» (1:1) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023.

«Мы добились хорошего результата в непростом матче. «Рома» неплохо действовала, особенно во второй половине. Мы намного аккуратнее обращались с мячом, благодаря чему стали создавать моменты у ворот соперника», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

За два тура до завершения группового раунда Лиги Европы римский клуб имеет в своем активе четыре балла. Итальянская команда отстает от идущего вторым «Лудогорца» на три пункта.