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Лига Европы

Форвард «Ромы» Белотти подвёл итоги матча с «Бетисом»

14 Октября 2022 • 10:59 Комментировать

Форвард «Ромы» Андреа Белотти поделился мнением об игре своей команды в матче с севильским «Бетисом» (1:1) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023.

«Мы добились хорошего результата в непростом матче. «Рома» неплохо действовала, особенно во второй половине. Мы намного аккуратнее обращались с мячом, благодаря чему стали создавать моменты у ворот соперника», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

За два тура до завершения группового раунда Лиги Европы римский клуб имеет в своем активе четыре балла. Итальянская команда отстает от идущего вторым «Лудогорца» на три пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Андреа Белотти
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