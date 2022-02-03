«Аталанта» включила новичков в заявку на Лигу Европы

Официальные источники сообщили об изменениях в заявке «Аталанты» на вторую часть еврокубкового сезона.

В матчах Лиги Европы за бергамасков смогут играть Жереми Бога, который пополнял ряды клуба, перейдя из «Сассуоло», и румынский нападающий Валентин Михэйлэ, который переехал в Бергамо из «Пармы».

Также, из заявки пропал Робин Госенс, который перешёл в «Интер», и Йосип Иличич. Сообщалось, что у 34-летнего словенца имеются проблемы психологического характера. Отсутствие полузащитника в заявке даёт понять, что дело имеет серьёзный оборот.

В рамках 1/16 Лиги Европы «Аталанта» сыграет с греческим «Олимпиакосом». Первая игра пройдёт в Италии 17 февраля.