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Лига Европы

Результативный пас Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад», «Лестер» отобрал первое место у «Спартака»

26 Ноября 2021 • 00:54 Комментировать
Монако
2:1
Реал Сосьедад
окончен

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч Лиги Европы против «Реал Сосьедада» и провёл на поле все 90 минут. Россиянин отметился голевой передачей на Кевина Фолланда. Александр Исак довольно быстро сравнял счет, но вскоре Юссуф Фофана принес монегаскам три очка (2:1) и гарантированное первое место в группе.

В параллельном матче сражались конкуренты «Спартака». «Лестер» и «Легия» забивали только в середине первого тайма, и англичане делали это чаще - 3:1. Перед последним туром у «Лестера» 8 очков, у «Спартака» и «Наполи» - по 7, у «Легии» - 6.

Протокол игры  
Монако 2:1 Реал Сосьедад
(1:0) Фолланд Кевин 28'    
    35' Исак Александр (1:1)
(2:1) Фофана Юссуф 38'    
Нюбель Александр Сидибе Джибриль Бадьяшиль Бенуа   68' (Дисаси Аксель (   68') Марипан Гильермо   15' Кайо Энрике Диоп Софьян   76' (Желсон Мартиньш (   76') Фофана Юссуф   89' Лукас Жан Головин Александр   33'   90' (Матазо Элио (   90') Фолланд Кевин   90' (Матсима Крислен (   90') Бен-Йеддер Виссам   76' (Боаду Мирон (   76')
Запасные: Якобс Исмаил Исидор Вилсон Манноне Вито Маецки Радослав Павлович Страхиня Агилар Рубен Аклиоче Махнес
Райан Мэтт Сальдуа Хосеба   44'   46' (Барренечеа Андер (   46') Ариц Элустондо Ле Норман Робен Муньос Айхен Сильва Давид   46' (Горосабел Андони (   46') Субименди Мартин   75' Мерино Микель   66' (Туррьентес Беньят (   66') Янузай Аднан   58'   76' (Порту Кристиан (   76') Исак Александр   73' (Сорлот Александр (   73') Оярсабаль Микель
Запасные: Рико Диего Субельдия Игор Гевара Андер Марреро Унаи Пачеко Хон Ремиро Алехандро Наварро Роберто
25 ноября. Стадион "Луи II".
Протокол игры  
Лестер 3:1 Легия
(1:0) Дака Пэтсон 11'    
(2:0) Мэддисон Джеймс 21'    
    27' Младенович Филип (2:1)
(3:1) Ндиди Уилфред 33'    
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти Амарти Даниэль Сёюнджю Чаглар Томас Люк   61' Сумаре Бубакари   62' (Дьюзбери-Холл Кирнан (   62') Ндиди Уилфред Лукмен Адемола   85' (Олбрайтон Марк (   85'   89') Мэддисон Джеймс   62' (Перес Айосе (   62') Барнс Харви Дака Пэтсон   85' (Ихеаначо Келечи (   85')
Запасные: Варди Джейми Wanya Marcal-Madivadua Столярчик Якуб Бертранд Райан Чодури Хамза Вестергор Янник
Мишта Цезарий Рибейру Юри Йоханссон Маттиас   46' (Холовня Матеуш (   46') Енджейчик Артур   87' Ветеска Матеуш   48' Младенович Филип   39'   71' (Скибицки Кацпер (   71') Мучи Эрнест Слиш Бартош Мартинш Андре   71' (Челхака Юрген (   71') Лима Лукас II   78' (Влодарчик Шимон (   78') Эмрели Махир   78' (Пекхарт Томаш (   78')
Запасные: Цепеля Бартломей Роуз Линдси Тобиаш Кацпер
25 ноября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лестер Легия Реал Сосьедад Александр Головин
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окончен Галатасарай 4:2 Марсель
окончен Рапид Вена 0:2 Вест Хэм
окончен Байер Л 3:2 Селтик
окончен Бетис 2:0 Ференцварош
окончен Айнтрахт Фр 2:2 Антверпен
окончен Глазго Рейнджерс 2:0 Спарта Прага
окончен Монако 2:1 Реал Сосьедад
окончен Олимпиакос 1:0 Фенербахче
окончен ПСВ 2:0 Штурм
окончен Лестер 3:1 Легия
окончен Брондбю 1:3 Лион
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