Результативный пас Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад», «Лестер» отобрал первое место у «Спартака»

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч Лиги Европы против «Реал Сосьедада» и провёл на поле все 90 минут. Россиянин отметился голевой передачей на Кевина Фолланда. Александр Исак довольно быстро сравнял счет, но вскоре Юссуф Фофана принес монегаскам три очка (2:1) и гарантированное первое место в группе.

В параллельном матче сражались конкуренты «Спартака». «Лестер» и «Легия» забивали только в середине первого тайма, и англичане делали это чаще - 3:1. Перед последним туром у «Лестера» 8 очков, у «Спартака» и «Наполи» - по 7, у «Легии» - 6.