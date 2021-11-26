Результативный пас Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад», «Лестер» отобрал первое место у «Спартака»

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч Лиги Европы против «Реал Сосьедада» и провёл на поле все 90 минут. Россиянин отметился голевой передачей на Кевина Фолланда. Александр Исак довольно быстро сравнял счет, но вскоре Юссуф Фофана принес монегаскам три очка (2:1) и гарантированное первое место в группе.
В параллельном матче сражались конкуренты «Спартака». «Лестер» и «Легия» забивали только в середине первого тайма, и англичане делали это чаще - 3:1. Перед последним туром у «Лестера» 8 очков, у «Спартака» и «Наполи» - по 7, у «Легии» - 6.
Протокол игры
|Монако
|2:1
|Реал Сосьедад
|(1:0) Фолланд Кевин 28'
|35' Исак Александр (1:1)
|(2:1) Фофана Юссуф 38'
Нюбель Александр • Сидибе Джибриль • Бадьяшиль Бенуа 68' ( Дисаси Аксель ( 68') • Марипан Гильермо • 15'Кайо Энрике • Диоп Софьян 76' ( Желсон Мартиньш ( 76') • Фофана Юссуф • 89'Лукас Жан • Головин Александр 33' 90' ( Матазо Элио ( 90') • Фолланд Кевин 90' ( Матсима Крислен ( 90') • Бен-Йеддер Виссам 76' ( Боаду Мирон ( 76')
Запасные: Якобс Исмаил • Исидор Вилсон • Манноне Вито • Маецки Радослав • Павлович Страхиня • Агилар Рубен • Аклиоче Махнес
Райан Мэтт • Сальдуа Хосеба 44' 46' ( Барренечеа Андер ( 46') • Ариц Элустондо • Ле Норман Робен • Муньос Айхен • Сильва Давид 46' ( Горосабел Андони ( 46') • Субименди Мартин • 75'Мерино Микель 66' ( Туррьентес Беньят ( 66') • Янузай Аднан 58' 76' ( Порту Кристиан ( 76') • Исак Александр 73' ( Сорлот Александр ( 73') • Оярсабаль Микель
Запасные: Рико Диего • Субельдия Игор • Гевара Андер • Марреро Унаи • Пачеко Хон • Ремиро Алехандро • Наварро Роберто
25 ноября. Стадион "Луи II".
Протокол игры
|(1:0) Дака Пэтсон 11'
|(2:0) Мэддисон Джеймс 21'
|27' Младенович Филип (2:1)
|(3:1) Ндиди Уилфред 33'
Шмейхель Каспер • Кастань Тимоти • Амарти Даниэль • Сёюнджю Чаглар • Томас Люк • 61'Сумаре Бубакари 62' ( Дьюзбери-Холл Кирнан ( 62') • Ндиди Уилфред • Лукмен Адемола 85' ( Олбрайтон Марк ( 85' ) • 89'Мэддисон Джеймс 62' ( Перес Айосе ( 62') • Барнс Харви • Дака Пэтсон 85' ( Ихеаначо Келечи ( 85')
Запасные: Варди Джейми • Wanya Marcal-Madivadua • Столярчик Якуб • Бертранд Райан • Чодури Хамза • Вестергор Янник
Мишта Цезарий • Рибейру Юри • Йоханссон Маттиас 46' ( Холовня Матеуш ( 46') • Енджейчик Артур • 87'Ветеска Матеуш • 48'Младенович Филип 39' 71' ( Скибицки Кацпер ( 71') • Мучи Эрнест • Слиш Бартош • Мартинш Андре 71' ( Челхака Юрген ( 71') • Лима Лукас II 78' ( Влодарчик Шимон ( 78') • Эмрели Махир 78' ( Пекхарт Томаш ( 78')
Запасные: Цепеля Бартломей • Роуз Линдси • Тобиаш Кацпер
25 ноября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).