Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, ныне возглавляющий песчанокопскую «Чайку», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу «Спартака» над «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

- «Спартак» и первый матч у «Наполи» выиграл – правда, там было удаление у соперника. Итальянской команде надо было побеждать в пятом туре, поэтому результат несколько неожиданный, но вместе с тем приятный, поскольку наши клубы в последнее время не особо радуют на европейской арене. Да, в Москве не играли Инсинье и Осимхен, но в составе «Наполи» и без них хватает квалифицированных футболистов.

«Спартак» понимал, что соперник будет атаковать и что будет пространство, которое нужно использовать. Получилось забить дважды в первом тайме: с пенальти и после хорошей фланговой атаки. Однако после перерыва «Спартак» прогнулся достаточно низко, и стало тревожно. «Наполи» забил гол и продолжил оказывать давление.

Но, как это ни странно, на концовку «Наполи» почему-то не хватило физических возможностей, и «Спартак» сумел отодвинуть игру к центру поля. В завершающей части матча «Наполи» атаковал эмоционально, менее системно и менее организованно. «Спартак» отбивался в первой половине второго тайма, а потом, видимо, хорошую роль сыграли проведённые замены и правильные перестроения. Надеемся, что «Спартак» успешно сыграет в последнем туре с «Легией» и решит задачу выхода в плей-офф.

Почему в Лиге Европы у «Спартака» неплохая ситуация, а в чемпионате большие проблемы? Такое бывает у разных команд, это не единичная история. Значит, спартаковцы получают драйв в еврокубках, а в чемпионате им, возможно не хватает ресурса, не хватает ритма. Может, благодаря успешному выступлению в Лиге Европы «Спартак» начнёт набирать больше очков и в первенстве страны. Болельщики ждут, что «Спартак» сбалансируется и будет конкурентоспособен на двух фронтах.