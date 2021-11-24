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Лига Европы

Ташуев: «Спартак» получает драйв в Лиге Европы и может перенести его на чемпионат» эксклюзив

24 Ноября 2021 • 22:48 Комментировать (1)

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, ныне возглавляющий песчанокопскую «Чайку», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу «Спартака» над «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

- «Спартак» и первый матч у «Наполи» выиграл – правда, там было удаление у соперника. Итальянской команде надо было побеждать в пятом туре, поэтому результат несколько неожиданный, но вместе с тем приятный, поскольку наши клубы в последнее время не особо радуют на европейской арене. Да, в Москве не играли Инсинье и Осимхен, но в составе «Наполи» и без них хватает квалифицированных футболистов.

«Спартак» понимал, что соперник будет атаковать и что будет пространство, которое нужно использовать. Получилось забить дважды в первом тайме: с пенальти и после хорошей фланговой атаки. Однако после перерыва «Спартак» прогнулся достаточно низко, и стало тревожно. «Наполи» забил гол и продолжил оказывать давление.

Но, как это ни странно, на концовку «Наполи» почему-то не хватило физических возможностей, и «Спартак» сумел отодвинуть игру к центру поля. В завершающей части матча «Наполи» атаковал эмоционально, менее системно и менее организованно. «Спартак» отбивался в первой половине второго тайма, а потом, видимо, хорошую роль сыграли проведённые замены и правильные перестроения. Надеемся, что «Спартак» успешно сыграет в последнем туре с «Легией» и решит задачу выхода в плей-офф.

Почему в Лиге Европы у «Спартака» неплохая ситуация, а в чемпионате большие проблемы? Такое бывает у разных команд, это не единичная история. Значит, спартаковцы получают драйв в еврокубках, а в чемпионате им, возможно не хватает ресурса, не хватает ритма. Может, благодаря успешному выступлению в Лиге Европы «Спартак» начнёт набирать больше очков и в первенстве страны. Болельщики ждут, что «Спартак» сбалансируется и будет конкурентоспособен на двух фронтах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы Наполи Сергей Ташуев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Аl dr
25 Ноября 2021 в 00:23
Да на них имя Спалетти свграло, как красная тряпка :)
Видимо отмстили ему за все прошлые просеры Спартака от. Спалетти с Зенитом
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25.11  23:00 Олимпиакос ... Фенербахче 1.93 3.6 4.1
25.11  23:00 ПСВ ... Штурм 1.31 5.2 12
25.11  23:00 Лестер ... Легия 1.21 6.6 16
25.11  23:00 Брондбю ... Лион 5.4 4.1 1.62
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