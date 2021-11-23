​Российские арбитры назначены на матч Лиги Европы

На матч Лиги Европы между венским «Рапидом» и лондонским «Вест Хэмом» была назначена бригада арбитров из России. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте УЕФА.

Арбитром в поле будет Сергей Иванов. У мониторов ВАР ему помогут соотечественники Виталий Мешков и Владимир Москалёв.

Матч между «Рапидом» и «Вест Хэмом» пройдёт в четверг, 25 ноября. Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат в 20:45 по московскому времени.

Стоит напомнить, что во вторник российский рефери Сергей Карасёв отработает на матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой».