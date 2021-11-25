«Вест Хэм» победил в Австрии, «Тоттенхэм» в меньшинстве упустил ничью с «Мурой»

В пятом туре Лиги Европы «Вест Хэм» гостил в Австрии у «Рапида» и увозит домой три очка. В конце первого тайма защитники оставили без присмотра Андрея Ярмоленко, который у дальней штанги головой сбросил мяч в сетку. Голевой пас от Николы Влашича. Вскоре Марк Ноубл забил пенальти - 2:0. «Вест Хэм» выиграл группу, его соперник идет последним.

Проигравшая четыре матча кряду словацкая «Мура» набрала первые очки в матче с «Тоттенхэмом». Аутсайдер быстро открыл счет, а на 32-й минуте впервые вышедший в основе Райан Сессеньон удалился. В меньшинстве «шпоры» отыгрались на 72-й минуте благодаря голу Гарри Кейна, но снова пропустили на 90-й минуте - 1:2. «Тоттенхэм» второй и в последнем туре будет отстаивать эту строчку от посягательств «Витесса» (у команд по 7 очков).