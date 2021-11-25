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Лига Европы

«Вест Хэм» победил в Австрии, «Тоттенхэм» в меньшинстве упустил ничью с «Мурой»

25 Ноября 2021 • 22:41 Комментировать
Рапид Вена
0:2
Вест Хэм
окончен

В пятом туре Лиги Европы «Вест Хэм» гостил в Австрии у «Рапида» и увозит домой три очка. В конце первого тайма защитники оставили без присмотра Андрея Ярмоленко, который у дальней штанги головой сбросил мяч в сетку. Голевой пас от Николы Влашича. Вскоре Марк Ноубл забил пенальти - 2:0. «Вест Хэм» выиграл группу, его соперник идет последним.

Проигравшая четыре матча кряду словацкая «Мура» набрала первые очки в матче с «Тоттенхэмом». Аутсайдер быстро открыл счет, а на 32-й минуте впервые вышедший в основе Райан Сессеньон удалился. В меньшинстве «шпоры» отыгрались на 72-й минуте благодаря голу Гарри Кейна, но снова пропустили на 90-й минуте - 1:2. «Тоттенхэм» второй и в последнем туре будет отстаивать эту строчку от посягательств «Витесса» (у команд по 7 очков).

Протокол игры  
Рапид Вена 0:2 Вест Хэм
    40' Ярмоленко Андрей (0:1)
    45' Ноубл Марк (0:2)
Гартлер Пауль Стойкович Филип Хофманн Максимилиан Айву Эмануэль Martin Moormann Петрович Деян Любичич Роберт Аразе Кельвин   75' (Балло Тьерно (   75') Кнасмюлльнер Кристоф   59' (Грюлль Марко (   59') Фунтас Таксиархис Китагава Коя   59' (Кара Эркан (   59')
Запасные: Хедль Никлас Laurenz Orgler Граховац Срджан Диякович Марко Шик Торстен Ульманн Максимилиан Зульцбахер Лукас Ауэр Йонас Штрунц Оливер
Ареола Альфонс Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Диоп Исса Масуаку Артур   77' (Фредерикс Райан (   77') Ноубл Марк Соучек Томаш   65' (Форнальс Пабло (   65') Лансини Мануэль   65' (Бенрахма Саид (   65') Боуэн Джаррод   65' (Крал Алекс (   65') Ярмоленко Андрей Влашич Никола
Запасные: Джонсон Бен Зума Курт Алез Аджибола Райс Деклан Честерс Дэниэл Крессуэлл Арон Рэндолф Даррен
25 ноября. Стадион "Альянц".
Протокол игры  
Мура 2:1 Тоттенхэм
(1:0) Хорват Томи 11'    
    72' Кейн Гарри (1:1)
Обрадович Матко Карамарко Марин Карничник Зан Горенц Ян Пуцко Клемен Коуш Жига Штурм Клемен Козар Ален Лорбек Ник Хорват Томи Мулахусейнович Нардин
Запасные: Мароса Амадей Мандич Станиша Уро Самсиндин Ципот Тио Бобичанец Лука Залокар Марко Эрьявец Лан Клепач Михаель Ципот Кай Махимич Азур Лотрич Митя
Голлини Пьерлуиджи Родон Джо Танганга Джафет Санчес Давинсон Доэрти Мэтт Алли Деле Скипп Оливер Н'Домбеле Тангай Сессеньон Райан   32' Хиль Бриан Кейн Гарри
Запасные: Дэвис Бен Регилон Серхио Сон Хынмин Дайер Эрик Хёйбьерг Пьер-Эмиль Эмерсон Жуниор Лукас Моура Остин Брендон Льорис Уго Уинкс Гарри
25 ноября. Стадион "Fazanerija Stadion".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вест Хэм Рапид Вена Мура
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окончен Црвена Звезда 1:0 Лудогорец
окончен Локомотив Москва 0:3 Лацио
окончен Митьюлланд 3:2 Брага
окончен Галатасарай 4:2 Марсель
окончен Рапид Вена 0:2 Вест Хэм
окончен Байер Л 3:2 Селтик
окончен Бетис 2:0 Ференцварош
Идет 12 минута Айнтрахт Фр 0:0 Антверпен 1.42 4.7 8.4
Идет 13 минута Глазго Рейнджерс 0:0 Спарта Прага 1.72 3.7 5.2
Идет 12 минута Монако 0:0 Реал Сосьедад 2.55 3.55 2.75
Идет 13 минута Олимпиакос 0:0 Фенербахче 1.93 3.6 4.1
Идет 12 минута ПСВ 0:0 Штурм 1.31 5.2 12
Идет 12 минута Лестер 1:0 Легия 1.21 6.6 16
Идет 13 минута Брондбю 0:0 Лион 5.4 4.1 1.62
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