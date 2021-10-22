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Лига Европы

Наставник «Марселя» считает, что его команда могла выиграть у «Лацио»

22 Октября 2021 • 12:23 Комментировать
Лацио
0:0
Марсель
окончен

Сыграв вничью в очном противостоянии, «Марсель» и «Лацио» упустили возможность оторваться от московского «Локомотива» в группе Лиги Европы. Главный тренер французов Хорхе Сампаоли считает, что его команда могла рассчитывать на победу в игре с римлянами.

«Мы сражались с сильным коллективом, который на днях обыграл «Интер». Хорошо, что против такого грозного соперника мы выглядели предпочтительнее. Могли вырвать три очка в концовке встречи, ведь создали пару моментов. С другой стороны, нам удалось сдержать Чиро Иммобиле», - рассказал аргентинский специалист на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что квартет на данный момент возглавляет «Галатасарай», имея в активе семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Марсель Хорхе Сампаоли
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