Наставник «Марселя» считает, что его команда могла выиграть у «Лацио»

Сыграв вничью в очном противостоянии, «Марсель» и «Лацио» упустили возможность оторваться от московского «Локомотива» в группе Лиги Европы. Главный тренер французов Хорхе Сампаоли считает, что его команда могла рассчитывать на победу в игре с римлянами.

«Мы сражались с сильным коллективом, который на днях обыграл «Интер». Хорошо, что против такого грозного соперника мы выглядели предпочтительнее. Могли вырвать три очка в концовке встречи, ведь создали пару моментов. С другой стороны, нам удалось сдержать Чиро Иммобиле», - рассказал аргентинский специалист на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что квартет на данный момент возглавляет «Галатасарай», имея в активе семь очков.