Сарри прокомментировал ничью с «Марселем»

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги поединка 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя». Встреча закончилась вничью 0:0.

«Это было хорошее выступление. С самого начала ощущалось, что нам не хватало резкости, а в последние 30 минут — везения.

Казалось, что мы могли выйти из тупика в любой момент, поэтому есть некоторые сожаления по поводу результата. Мы выглядели солидно, до конца верили в победу и почти добились её», — цитирует специалиста Sky Sport.

В этом квартете также выступают «Локомотив» и «Галатасарай».