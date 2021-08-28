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Лига Европы

Бакаев назвал главных фаворитов Лиги Европы

28 Августа 2021 • 17:12 Комментировать (1)

Футболист московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о жребии, что выпал его клубу в Лиге Европы.

«Спартак» по итогам жеребьевки второго по значимости европейского клубного турнира попал в один квартет с «Лестером», «Наполи» и «Легией».

«Думаю, «Лестер» будет фаворитом. Хотя «Наполи» тоже. Думаю, это главные фавориты турнира. Но мы постараемся дать бой», - приводит слова Бакаева пресс-служба российской сборной.

Добавим, что другой представитель России в Лиге Европы – «Локомотив» - получил также весьма непростую группу. «Железнодорожников» ждут встречи с «Галатасараем», «Лацио» и «Марселем».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Наполи Зелимхан Бакаев
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Комментарии (1)
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Zurukukkk
28 Августа 2021 в 17:19
о,старик бенамуки!
скажи нам "О' ,осчастливь нас своею мудростью!..
дай знак,на кого нам ставить свои алтыны и гривны( кснеш,если они есть у кого) !..)))
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