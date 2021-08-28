Бакаев назвал главных фаворитов Лиги Европы

Футболист московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о жребии, что выпал его клубу в Лиге Европы.

«Спартак» по итогам жеребьевки второго по значимости европейского клубного турнира попал в один квартет с «Лестером», «Наполи» и «Легией».

«Думаю, «Лестер» будет фаворитом. Хотя «Наполи» тоже. Думаю, это главные фавориты турнира. Но мы постараемся дать бой», - приводит слова Бакаева пресс-служба российской сборной.

Добавим, что другой представитель России в Лиге Европы – «Локомотив» - получил также весьма непростую группу. «Железнодорожников» ждут встречи с «Галатасараем», «Лацио» и «Марселем».